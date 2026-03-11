Été actif canoë nocturne Rue du lavoir Cherveix-Cubas

Été actif canoë nocturne

Rue du lavoir Base de canoë Vert Auvézère Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

2026-07-30

Balade en canoë nocturne, encadrée par un professionnel.

Réservation et paiement auprès de l'Office de Tourisme, nombre de places limité.

On ne présente plus l’activité canoë en Dordogne. Mais avez vous déjà essayé de nuit à la lueur de la lampe frontale ? Une aventure unique sur l’Auvézère ! Encadrement par professionnel diplômé. A partir de 8 ans. Port de chaussures fermées obligatoire.

Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme, nombre de places limité. .

Rue du lavoir Base de canoë Vert Auvézère Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

English : Été actif canoë nocturne

Night-time canoeing, supervised by a professional.

Ages 8 and up. Reservations required at the Tourist Office, number of places limited.

Price 10? payment on reservation.

