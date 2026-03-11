Été actif canoë nocturne impasse du lavoir Cherveix-Cubas

Été actif canoë nocturne

impasse du lavoir Base de canoë Vert Auvézère Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-08-06

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Balade en canoë nocturne, encadrée par un professionnel.

A partir de 8 ans. Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme.

On ne présente plus l’activité canoë en Dordogne. Mais avez vous déjà essayé de nuit à la lueur de la lampe frontale ? Une aventure unique sur l’Auvézère ! Encadrement par professionnel diplômé. A partir de 8 ans, port de chaussures fermées obligatoire.

Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme, nombre de places limité. .

impasse du lavoir Base de canoë Vert Auvézère Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

English : Été actif canoë nocturne

Night-time canoeing, supervised by a professional.

Ages 8 and up. Reservations required at the Tourist Office, number of places limited.

Price 10? payment on reservation.

