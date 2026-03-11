Été actif canoë nocturne impasse du lavoir Cherveix-Cubas
Été actif canoë nocturne impasse du lavoir Cherveix-Cubas jeudi 13 août 2026.
Été actif canoë nocturne
impasse du lavoir Base de canoë Vert Auvézère Cherveix-Cubas Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Balade en canoë nocturne, encadrée par un professionnel.
A partir de 8 ans. Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme.
On ne présente plus l’activité canoë en Dordogne. Mais avez vous déjà essayé de nuit à la lueur de la lampe frontale ? Une aventure unique sur l’Auvézère ! Encadrement par professionnel diplômé. A partir de 8 ans, port de chaussures fermées obligatoire.
Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme, nombre de places limité. .
impasse du lavoir Base de canoë Vert Auvézère Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Été actif canoë nocturne
Night-time canoe trip, supervised by a professional.
For children aged 8 and over. Booking and payment at the Tourist Office.
L’événement Été actif canoë nocturne Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-03-07 par Isle-Auvézère