Été Actif Conte animé les gardiens des châteaux à La Tour Blanche La Tour-Blanche-Cercles
Été Actif Conte animé les gardiens des châteaux à La Tour Blanche La Tour-Blanche-Cercles lundi 3 août 2026.
La Tour-Blanche-Cercles
Été Actif Conte animé les gardiens des châteaux à La Tour Blanche
La Tour-Blanche-Cercles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Partez à travers les villages de la région pour retrouver les gardiens des lieux .
Voyage accompagné pour les plus petit.e.s, entre imagination, observation, création et déduction.
A faire en famille. Venez on vous attend!
A partir de 3 ans accompagner d’un adulte jusqu’à 14 ans
Partez à travers les villages de la région pour retrouver les gardiens des lieux .
Voyage accompagné pour les plus petit.e.s, entre imagination, observation, création et déduction.
A faire en famille. Venez on vous attend!
A partir de 3 ans accompagner d’un adulte jusqu’à 14 ans
Prévoyez d’arriver 15 minutes avant le départ devant la Mairie de la commune
– les Gardiens des Lavoirs le Lundi 13 juillet 2026 à Lisle , Lundi 20 juillet 2026 à St Privat en Près et Lundi 27 juillet 2026 à Vanxains
– les Gardiens des Chateaux le Lundi 3 août 2026 à La Tour Blanche, Lundi 10 août 2026 à St Aulaye et Lundi 17 août 2026 à Allemans.
Réservation via ce formulaire ou au 05 53 90 03 10
A partir de 6 ans Pour des soucis de responsabilités, le prestataire se réserve le droit d’annuler la réservation si l’âge n’est pas respecté. .
La Tour-Blanche-Cercles 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10 contac@perigord-inattendu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set off through the villages of the region to find the guardians of the land.
An accompanied journey for the little ones, involving imagination, observation, creation and deduction.
A family activity. We’re waiting for you!
Ages 3 and over, accompanied by an adult up to 14 years old
L’événement Été Actif Conte animé les gardiens des châteaux à La Tour Blanche La Tour-Blanche-Cercles a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne
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