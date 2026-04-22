La Tour-Blanche-Cercles

Été Actif Conte animé les gardiens des châteaux à La Tour Blanche

La Tour-Blanche-Cercles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Partez à travers les villages de la région pour retrouver les gardiens des lieux .

Voyage accompagné pour les plus petit.e.s, entre imagination, observation, création et déduction.

A faire en famille. Venez on vous attend!

A partir de 3 ans accompagner d’un adulte jusqu’à 14 ans

Partez à travers les villages de la région pour retrouver les gardiens des lieux .

Voyage accompagné pour les plus petit.e.s, entre imagination, observation, création et déduction.

A faire en famille. Venez on vous attend!

A partir de 3 ans accompagner d’un adulte jusqu’à 14 ans

Prévoyez d’arriver 15 minutes avant le départ devant la Mairie de la commune

– les Gardiens des Lavoirs le Lundi 13 juillet 2026 à Lisle , Lundi 20 juillet 2026 à St Privat en Près et Lundi 27 juillet 2026 à Vanxains

– les Gardiens des Chateaux le Lundi 3 août 2026 à La Tour Blanche, Lundi 10 août 2026 à St Aulaye et Lundi 17 août 2026 à Allemans.

Réservation via ce formulaire ou au 05 53 90 03 10

A partir de 6 ans Pour des soucis de responsabilités, le prestataire se réserve le droit d’annuler la réservation si l’âge n’est pas respecté. .

La Tour-Blanche-Cercles 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10 contac@perigord-inattendu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set off through the villages of the region to find the guardians of the land.

An accompanied journey for the little ones, involving imagination, observation, creation and deduction.

A family activity. We’re waiting for you!

Ages 3 and over, accompanied by an adult up to 14 years old

L’événement Été Actif Conte animé les gardiens des châteaux à La Tour Blanche La Tour-Blanche-Cercles a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne