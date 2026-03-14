Eté actif escalade en falaise

Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Escalade en falaise naturelle. A partir de 6 ans, accompagné d’un adulte sur réservation,

paiement à la réservation.

Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies à regarder, mais aussi très amusantes à escalader ! Pas de panique, nos professionnels sont des as de la sécurité, et vous pourrez vous concentrer sur la vue. Inscrivez vos enfants, leur côté casse-cou va vous étonner !

Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 6 ans, accompagné par un adulte.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation (chèque ou espèces). .

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

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English : Eté actif escalade en falaise

Rock climbing on natural cliffs. From age 6, accompanied by an adult, supervised by a qualified professional.

Reservations required at the Tourist Office, number of places limited.

Price 12? payment on reservation.

L’événement Eté actif escalade en falaise Excideuil a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère