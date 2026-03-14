Été actif escalade en falaise Excideuil
Été actif escalade en falaise Excideuil jeudi 30 juillet 2026.
Été actif escalade en falaise
Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Escalade en falaise naturelle. A partir de 6 ans, accompagné d’un adulte sur réservation,
paiement à la réservation.
Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies à regarder, mais aussi très amusantes à escalader ! Pas de panique, nos professionnels sont des as de la sécurité, et vous pourrez vous concentrer sur la vue. Inscrivez vos enfants, leur côté casse-cou va vous étonner !
Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 6 ans, accompagné par un adulte.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation (chèque ou espèces). .
Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr
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English : Été actif escalade en falaise
Rock climbing on natural cliffs. From age 6, accompanied by an adult, supervised by a qualified professional.
Reservations required at the Tourist Office, number of places limited.
Price 12? payment on reservation.
L’événement Été actif escalade en falaise Excideuil a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère