Été Actif Escalade sur voie naturelle à Paussac St Vivien Parking Mairie Paussac-et-Saint-Vivien

Paussac-et-Saint-Vivien

Été Actif Escalade sur voie naturelle à Paussac St Vivien

Parking Mairie Le bourg Paussac-et-Saint-Vivien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21

Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies à regarder, mais aussi très amusantes à escalader ! Pas de panique, nos professionnels sont des as de la sécurité, et vous pourrez vous concentrer sur la vue. Inscrivez vous, votre côté casse-cou va vous étonner !

10 personnes maximum.

Dès 6 ans.

Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies à regarder, mais aussi très amusantes à escalader ! Pas de panique, nos professionnels sont des as de la sécurité, et vous pourrez vous concentrer sur la vue. Inscrivez vous, votre côté casse-cou va vous étonner !

Tout niveau avec encadrant diplômé. 10 personnes maximum.

Dès 6 ans. Coût: 12 €

Prévoyez d’arriver 15 minutes avant le départ à la mairie de Paussac St Vivien. .

Parking Mairie Le bourg Paussac-et-Saint-Vivien 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10 contact@perigord-inattendu.fr

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English : Été Actif Escalade sur voie naturelle à Paussac St Vivien

The Périgord region is full of cliffs that are not only beautiful to look at, but also great fun to climb! Don’t worry, our professionals are safety experts, so you can concentrate on the view. Sign up now your daredevil side will amaze you!

maximum 10 people.

Ages 6 and up.

L’événement Été Actif Escalade sur voie naturelle à Paussac St Vivien Paussac-et-Saint-Vivien a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne