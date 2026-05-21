Moulin-Neuf

Eté actif Escape Game

Chapelle de la Madeleine des Brandes Moulin-Neuf Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Eté Actif Escape Game 17h-18h 18h15-19h15. RDV à la Chapelle de la Madeleine des Brandes à partir de 8 ans 7 €. Sur réservation.

Office de Tourisme 05 53 82 23 77 .

Chapelle de la Madeleine des Brandes Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77

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English : Eté actif Escape Game

L’événement Eté actif Escape Game Moulin-Neuf a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord