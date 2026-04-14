Été actif | Gel blaster Trape haut Bourniquel
Été actif | Gel blaster Trape haut Bourniquel mardi 28 juillet 2026.
Bourniquel
Été actif | Gel blaster
Trape haut Activifun Bourniquel Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Laissez-vous emporter par l’action !
Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun avec le Gel blaster, une variante du paintball mais en mode gentil pour toute la famille ! Imaginez-vous équipé d’un blaster électronique, prêt à tirer des billes hydratées, naturelles, qui ne font pas mal et sans taches. Avec une portée de tir jusqu’à 30 mètres et une cadence rapide de 8 à 10 billes par seconde, amusez-vous dès 8 ans, en famille ou entre amis. Stratégie, rapidité et éclats de rire garantis ! Lancez-vous dans des parties où la stratégie et la rapidité sont la clé pour éviter d’être touché et remporter la victoire. Prêts à relever le défi ? Préparez-vous à devenir accro au jeu le plus ludique de l’année ! 18 personnes par groupe (2 groupes).
2 créneaux horaires possibles 10h-11h 11h-12h. .
Trape haut Activifun Bourniquel 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12
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English : Été actif | Gel blaster
L’événement Été actif | Gel blaster Bourniquel a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides