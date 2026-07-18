Informations pratiques

Beaupouyet

Eté actif Gel Blaster (Paintball)

Forêt du Vignoble Beaupouyet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Eté actif Gel Blaster (Paintball)

Nouveau concept similaire au paintball, qui utilise des billes gélifiées. Grandes sensations d’adrénaline et d’amusement.

Accessible à tout public à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte). Sur réservation.

17h et 18h15 Forêt du Vignoble, 8 €/pers.

Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87 .

Forêt du Vignoble Beaupouyet 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87

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English : Eté actif Gel Blaster (Paintball)

L’événement Eté actif Gel Blaster (Paintball) Beaupouyet a été mis à jour le 2026-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord