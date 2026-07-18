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AGENDA · Beaupouyet

Eté actif Gel Blaster (Paintball) Beaupouyet

mardi 11 août 2026 · Beaupouyet

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
Forêt du Vignoble
Ville
24400 Beaupouyet
Département
Dordogne
Tarif

Beaupouyet

Eté actif Gel Blaster (Paintball)

Forêt du Vignoble Beaupouyet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Eté actif Gel Blaster (Paintball)
Nouveau concept similaire au paintball, qui utilise des billes gélifiées. Grandes sensations d’adrénaline et d’amusement.
Accessible à tout public à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte). Sur réservation.
17h et 18h15 Forêt du Vignoble, 8 €/pers.
Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87   .

Forêt du Vignoble Beaupouyet 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87 

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English : Eté actif Gel Blaster (Paintball)

L’événement Eté actif Gel Blaster (Paintball) Beaupouyet a été mis à jour le 2026-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord