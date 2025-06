Eté actif Gel blaster Val de Louyre et Caudeau 22 août 2025 18:00

Dordogne

Eté actif Gel blaster Pumptrack de la plaine des sports Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 18:00:00

fin : 2025-08-22 19:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Rendez-vous à la plaine des Sports Manon Hostens à Sainte-Alvère pour s’amuser avec des gel blaster, fusion du pistolet à eau et du pistolet de paintball.

Tarif 8€

Réservation et inscription obligatoire.

Billets en vente en ligne ou directement auprès des Offices de Tourisme du Grand Périgueux.

Rendez-vous à la plaine des Sports Manon Hostens à Sainte-Alvère pour s’amuser avec des gel blaster, fusion du pistolet à eau et du pistolet de paintball.

Tarif 8€

Réservation et inscription obligatoire.

Billets en vente en ligne ou directement auprès des Offices de Tourisme du Grand Périgueux. .

Pumptrack de la plaine des sports

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English : Eté actif Gel blaster

Join us at the Plaine des Sports Manon Hostens in Sainte-Alvère for fun with gel blasters, a fusion of water pistols and paintball guns.

Price: 8?

Reservations and registration essential.

Tickets on sale online or direct from the Tourist Offices of Greater Périgueux.

German : Eté actif Gel blaster

Wir treffen uns in der Sporthalle Manon Hostens in Sainte-Alvère, um uns mit Gelblastern, einer Fusion aus Wasserpistole und Paintballpistole, zu amüsieren.

Preis: 8 ?

Reservierung und Anmeldung erforderlich.

Tickets können online oder direkt bei den Fremdenverkehrsbüros des Großraums Périgueux erworben werden.

Italiano :

Ritrovo alla Plaine des Sports Manon Hostens di Sainte-Alvère per un po’ di divertimento con il gel blaster, una fusione tra pistola ad acqua e pistola a vernice.

Prezzo: 8 euro?

È indispensabile la prenotazione e l’iscrizione.

Biglietti in vendita online o direttamente presso gli Uffici del Turismo della Grande Périgueux.

Espanol : Eté actif Gel blaster

Únase a nosotros en la Plaine des Sports Manon Hostens de Sainte-Alvère para divertirse con el gel blaster, una fusión de pistola de agua y pistola de paintball.

Precio: 8?

Imprescindible reservar e inscribirse.

Venta de entradas en línea o directamente en las Oficinas de Turismo del Gran Périgueux.

L’événement Eté actif Gel blaster Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2025-06-18 par OT de Périgueux