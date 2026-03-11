Été actif golf Golf du domaine d’Essendieras Saint-Médard-d’Excideuil

Été actif golf

Golf du domaine d’Essendieras Essendieras Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Testez votre swing au practice puis vous apprécierez votre partie de golf sur un véritable parcours dans un cadre naturel exceptionnel ! A partir de 10 ans. Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation.

Testez votre swing au practice puis vous apprécierez votre partie de golf sur un véritable parcours dans un cadre naturel exceptionnel ! A partir de 10 ans, encadrement par un professionnel diplômé.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité, paiement à la réservation (chèque ou espèces). .

Golf du domaine d’Essendieras Essendieras Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été actif golf

Test your swing on the driving range, then enjoy a round of golf on a real course in an exceptional natural setting! Minimum age 10. Reservations required at the Tourist Office, number of places limited.

Price 10? payment on reservation (check or cash).

L’événement Été actif golf Saint-Médard-d’Excideuil a été mis à jour le 2026-03-07 par Isle-Auvézère