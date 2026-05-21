Été Actif Initiation à l’orpaillage Sous la Halle Bassillac et Auberoche

Bassillac et Auberoche

Été Actif Initiation à l’orpaillage

Sous la Halle 133 Rue de la Faurie Bassillac et Auberoche Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

L’initiation à l’orpaillage invite à découvrir les techniques traditionnelles de recherche d’or en rivière. Encadrée par un animateur, cette activité ludique et accessible permet d’apprendre à utiliser la batée et à comprendre la formation des paillettes d’or, dans un cadre naturel convivial. À partir de 6 ans. .

Sous la Halle 133 Rue de la Faurie Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif Initiation à l’orpaillage

L’événement Été Actif Initiation à l’orpaillage Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux