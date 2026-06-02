Été Actif Initiation golf Golf de Lolivarie Saint-Germain-de-Belvès

Saint-Germain-de-Belvès

Été Actif Initiation golf

Golf de Lolivarie 2089 route de la ravine Saint-Germain-de-Belvès Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Découvrez le golf de manière ludique dans un cadre enchanteur et nature ! Initiez-vous à la pratique de ce sport de plein air, accompagné par un moniteur diplômé.

Rdv au Golf de Lolivarie à Saint Germain de Belvès de 10h à 12h.

À partir de 8 ans. Prévoir une tenue adaptée.

Sur réservation

Découvrez le golf de manière ludique dans un cadre enchanteur et nature ! Initiez-vous à la pratique de ce sport de plein air, accompagné par un moniteur diplômé qui vous transmettra les bons gestes et bons conseils pour vous faire ressentir le plaisir du jeu.

Matériel mis à disposition.

Rendez-vous au Golf de Lolivarie à Saint Germain de Belvès de 10h à 12h.

Accessible à tous à partir de 8 ans. 12 personnes maximum par groupe.

Prévoir une tenue adaptée et confortable.

Réservation obligatoire. .

Golf de Lolivarie 2089 route de la ravine Saint-Germain-de-Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 36 09 perigordnoir.tourisme@gmail.com

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English : Été Actif Initiation golf

Discover golf in a fun, natural setting! Try your hand at this outdoor sport, accompanied by a qualified instructor.

Meet at Golf de Lolivarie in Saint Germain de Belvès from 10am to 12pm.

Ages 8 and up. Please bring suitable clothing.

Reservations required

L’événement Été Actif Initiation golf Saint-Germain-de-Belvès a été mis à jour le 2026-06-02 par Périgord Noir Vallée Dordogne