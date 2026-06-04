Été Actif Jeu de piste À la découverte des zones humides Parking de la zone humide Agonac

Agonac

Été Actif Jeu de piste À la découverte des zones humides

Parking de la zone humide 6 Route de Périgueux Agonac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Le jeu de piste propose une exploration ludique et pédagogique de ces milieux naturels riches en biodiversité. À travers des énigmes et des défis, les participants découvrent leur rôle essentiel pour l’eau, la faune et la flore, tout en s’amusant en pleine nature. Tout public. .

Parking de la zone humide 6 Route de Périgueux Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif Jeu de piste À la découverte des zones humides

L’événement Été Actif Jeu de piste À la découverte des zones humides Agonac a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux