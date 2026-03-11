Été actif kayak en eaux vives

Pont de Saint Mesmin Saint-Mesmin Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Initiation au kayak en eaux vives dans les gorges de l’Auvézère, encadrée par un professionnel diplômé. A partir de 10 ans, avoir déjà fait du canoë.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation.

La solution rafraîchissante par excellence ! Domptez les rapides des gorges de l’Auvézère, pour une ambiance montagne en Périgord !

Séance d’initiation, encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 10 ans, avoir déjà fait du canoë.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation (chèque ou espèce). Nombre de places limité. .

Pont de Saint Mesmin Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été actif kayak en eaux vives

Introduction to whitewater kayaking in the Auvézère gorges, supervised by a qualified professional. Minimum age 10, previous canoeing experience required.

Booking required at the Tourist Office, payment on booking (cheque or cash).

Limited number of places. Price 12?

L’événement Été actif kayak en eaux vives Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-03-07 par Isle-Auvézère