Eté actif Motocross Centre de pilotage Ride-On- Chantérac
Eté actif Motocross Centre de pilotage Ride-On- Chantérac jeudi 13 août 2026.
Chantérac
Eté actif Motocross
Centre de pilotage Ride-On- 2317, route du Cros de la Nauve Chantérac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Initiation et découverte du motocross sur circuit dédié. Matériel fourni. Chaussures fermées et pantalon obligatoire. A partir de 10 ans.
10h-11h et 11h-12h, RDV circuit de motocross.
Tarif 10€/pers. Sur réservation (à partir du 2 juin).
Office de Tourisme intercommunal 05 53 81 52 11 .
Centre de pilotage Ride-On- 2317, route du Cros de la Nauve Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85
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English :
L’événement Eté actif Motocross Chantérac a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord