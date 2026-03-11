Eté actif orpaillage en rivière

Saint-Jory-las-Bloux Dordogne

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

2026-08-05

Initiation aux techniques d’orpaillage avec un orpailleur professionnel.

A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte participant à l’activité).

Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme.

Les pieds dans l’eau, découvrez les merveilles de nos rivières avec l’aide de Philippe, notre orpailleur. Grâce aux techniques d’orpaillage, vous trouverez des pierres semi-précieuses… et repartirez avec ! La chasse au trésor est ouverte !

Séance d’initiation, encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte participant à l’activité).

Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme, nombre de places limité. .

Saint-Jory-las-Bloux 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

English : Eté actif orpaillage en rivière

Do you want to become a gold digger? Then come and learn the techniques of gold panning with the help of Philippe.

From 6 years old (accompanied by an adult during the activity) or 12 years old (unaccompanied).

Reservation required at the Tourist Office.

Price 12?, payment at the reservation.

