Eté actif orpaillage en rivière Saint-Jory-las-Bloux

Initiation aux techniques d’orpaillage avec un orpailleur professionnel.

A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte participant à l’activité).

Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme.

Les pieds dans l’eau, découvrez les merveilles de nos rivières avec l’aide de Philippe, notre orpailleur. Grâce aux techniques d’orpaillage, vous trouverez des pierres semi-précieuses… et repartirez avec ! La chasse au trésor est ouverte !

Séance d’initiation, encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 6 ans (accompagné d’un adulte participant à l’activité).

Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme, nombre de places limité. .

Saint-Jory-las-Bloux 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

English : Eté actif orpaillage en rivière

Introduction to gold panning techniques with a professional gold panner.

For children aged 6 and over (accompanied by an adult taking part in the activity).

Booking and payment at the Tourist Office.

