Tourtoirac

Eté actif Orpaillage

Le Bourg Tourtoirac Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Les pieds dans l’eau, partez à la recherche de paillettes d’or ou autres pierres semi-précieuses et repartez avec vos trouvailles ! La chasse au trésor est ouverte. Min. 6 ans (enfants accompagnés d’un adulte). Groupes de 18 pers. maxi.

Les pieds dans l’eau, partez à la recherche de paillettes d’or ou autres pierres semi-précieuses et repartez avec vos trouvailles ! La chasse au trésor est ouverte. Min. 6 ans (enfants accompagnés d’un adulte). Groupes de 18 pers. maxi. .

Le Bourg Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 36 10

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English : Eté actif Orpaillage

With your feet in the water, set off in search of gold flakes and other semi-precious stones, and take your finds home with you! The treasure hunt is open. Min. 6 years (children accompanied by an adult). Groups of 18 people max.

L’événement Eté actif Orpaillage Tourtoirac a été mis à jour le 2026-06-15 par Vézère Périgord Noir