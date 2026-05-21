Été Actif Pack raft St Julien de Cénac Cénac-et-Saint-Julien

Cénac-et-Saint-Julien

Été Actif Pack raft

St Julien de Cénac Place de la Tour Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:30:00

fin : 2026-08-07 12:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez découvrir cette nouvelle activité, originaire d’Alaska. Petite randonnée suivie d’une descente sur la Dordogne à bord d’un raft gonflable extrêmement léger. Une belle aventure à vivre !

Rdv sur la Place de la Tour à St Julien de Cénac à 9h30.

À partir de 10 ans. Savoir nager.

Sur résa.

Venez découvrir cette nouvelle activité, originaire d’Alaska. C’est un raft gonflable extrêmement léger qui se glisse facilement dans un sac à dos (fourni par l’encadrement). Il vous permettra de partir sur une petite randonnée, afin de retrouver notre magnifique rivière Dordogne pour une descente jusqu’au point de départ. Une belle aventure à vivre !

Rendez-vous sur la Place de la Tour à St Julien de Cénac à 9h30.

Conditions Accessible à partir de 10 ans. Savoir nager. Mineurs accompagnés d’un adulte. Chaussures de sport et tenue adaptée aux activités nautiques.

Réservation obligatoire. .

St Julien de Cénac Place de la Tour Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 36 09 perigordnoir.tourisme@gmail.com

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English : Été Actif Pack raft

Come and discover this new activity, originally from Alaska. A short hike followed by a trip down the Dordogne in an extremely light inflatable raft. A great adventure!

Meeting point: Place de la Tour, St Julien de Cénac, 9.30 a.m.

Ages 10 and up. Must be able to swim.

By reservation only.

L’événement Été Actif Pack raft Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-05-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne