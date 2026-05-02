Prigonrieux

Été actif | Paddle

Impasse des Nébouts Prigonrieux Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Découvrez le stand-up paddle. Debout sur une planche avec une rame, vous naviguerez sur la Dordogne tout en vous amusant. Encadrement par un professionnel diplômé.

Accessible à partir de 8 ans. 15 personnes maximum par groupe. Obligation de savoir nager.

Créneau au choix 15h, 16h ou 17h.

Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J. .

Impasse des Nébouts Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Été actif | Paddle

Discover stand-up paddling. Standing on a board with an oar, you’ll navigate the Dordogne while having fun. Supervised by a qualified professional. Suitable for children aged 8 and over. maximum 15 people per group. Must be able to swim.

L’événement Été actif | Paddle Prigonrieux a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides