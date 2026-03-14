Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse
Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse jeudi 9 juillet 2026.
Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur
Base de Loisir de Rouffiac Angoisse Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.
A partir de 8 ans. Chaussures fermées
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€
Inscription et réservation obligatoire.
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.
A partir de 8 ans. Chaussures fermées
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€
Inscription et réservation obligatoire. .
Base de Loisir de Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com
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English : Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur
Aerial course in the forest. Access to the Green and Blue Pass.
From 8 years old. Closed shoes
Meeting point at the reception of the Park Accrobatique en Hauteur ¼ hour before the beginning of the session Price 10€
Registration and reservation required.
L’événement Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse a été mis à jour le 2026-03-09 par Isle-Auvézère