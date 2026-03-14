Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse
Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse mardi 14 juillet 2026.
Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur
Base de Loisir de Rouffiac Angoisse Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.
A partir de 8 ans. Chaussures fermées
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€
Inscription et réservation obligatoire.
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.
A partir de 8 ans. Chaussures fermées
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€
Inscription et réservation obligatoire. .
Base de Loisir de Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur
Aerial course in the forest. Access to the Green and Blue Pass.
From 8 years old. Closed shoes
Meeting point at the reception of the Park Accrobatique en Hauteur ¼ hour before the beginning of the session Price 10€
Registration and reservation required.
L’événement Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse a été mis à jour le 2026-03-09 par Isle-Auvézère