Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse

Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur Base de Loisir de Rouffiac Angoisse 2026-07-16

Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse jeudi 16 juillet 2026.

Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur

Base de Loisir de Rouffiac Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.
A partir de 8 ans. Chaussures fermées
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€
Inscription et réservation obligatoire.
Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.
A partir de 8 ans. Chaussures fermées
Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€
Inscription et réservation obligatoire.   .

Base de Loisir de Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79  rouffiac@semitour.com

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English : Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur

Aerial course in the forest. Access to the Green and Blue Pass.
From 8 years old. Closed shoes
Meeting point at the reception of the Park Accrobatique en Hauteur ¼ hour before the beginning of the session Price 10€
Registration and reservation required.

L’événement Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse a été mis à jour le 2026-03-10 par Isle-Auvézère

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