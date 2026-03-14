Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur

Base de Loisir de Rouffiac Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.

A partir de 8 ans. Chaussures fermées

Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€

Inscription et réservation obligatoire.

Parcours aérien en forêt. Accès au Pass vert et bleu.

A partir de 8 ans. Chaussures fermées

Rendez-vous à l’accueil du Park Accrobatique en Hauteur ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€

Inscription et réservation obligatoire. .

Base de Loisir de Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com

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English : Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur

Aerial course in the forest. Access to the Green and Blue Pass.

From 8 years old. Closed shoes

Meeting point at the reception of the Park Accrobatique en Hauteur ¼ hour before the beginning of the session Price 10€

Registration and reservation required.

L’événement Eté actif Parcours Accrobatique en Hauteur Angoisse a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère