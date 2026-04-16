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Eté actif Plongée centre de vacances de Montrem Montrem

Eté actif Plongée centre de vacances de Montrem Montrem

Eté actif Plongée centre de vacances de Montrem Montrem mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : centre de vacances de Montrem

Adresse : 2048 route du Château d'Eau

Ville : 24110 Montrem

Département : Dordogne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Montrem

Eté actif Plongée

centre de vacances de Montrem 2048 route du Château d’Eau Montrem Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Baptême de plongée sous-marine avec bouteille, en piscine. Adultes et enfants à partir de 8 ans.

9h45-10h15, 10h30-11h, 11h15-11h45, 12H-12h30, centre de vacances de Montrem.
Tarif 6 €/pers. Sur réservation.

Office de Tourisme intercommunal CCIVS, accueil St-Astier 05 53 54 13 85   .

centre de vacances de Montrem 2048 route du Château d’Eau Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85  tourisme@ccivs.fr

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English : Eté actif Plongée

L’événement Eté actif Plongée Montrem a été mis à jour le 2026-04-09 par Vallée de l’Isle en Périgord

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