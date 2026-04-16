Eté actif Plongée centre de vacances de Montrem Montrem

Montrem

Eté actif Plongée

centre de vacances de Montrem 2048 route du Château d’Eau Montrem Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Baptême de plongée sous-marine avec bouteille, en piscine. Adultes et enfants à partir de 8 ans.

9h45-10h15, 10h30-11h, 11h15-11h45, 12H-12h30, centre de vacances de Montrem.

Tarif 6 €/pers. Sur réservation.

Office de Tourisme intercommunal CCIVS, accueil St-Astier 05 53 54 13 85 .

centre de vacances de Montrem 2048 route du Château d’Eau Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eté actif Plongée

L’événement Eté actif Plongée Montrem a été mis à jour le 2026-04-09 par Vallée de l’Isle en Périgord