Eté actif Plongée centre de vacances de Montrem Montrem
Eté actif Plongée centre de vacances de Montrem Montrem mercredi 22 juillet 2026.
Montrem
Eté actif Plongée
centre de vacances de Montrem 2048 route du Château d’Eau Montrem Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Baptême de plongée sous-marine avec bouteille, en piscine. Adultes et enfants à partir de 8 ans.
9h45-10h15, 10h30-11h, 11h15-11h45, 12H-12h30, centre de vacances de Montrem.
Tarif 6 €/pers. Sur réservation.
Office de Tourisme intercommunal CCIVS, accueil St-Astier 05 53 54 13 85 .
centre de vacances de Montrem 2048 route du Château d’Eau Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr
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English : Eté actif Plongée
L’événement Eté actif Plongée Montrem a été mis à jour le 2026-04-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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