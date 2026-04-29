Été actif | Randonnée dégustation Monbazillac
Été actif | Randonnée dégustation Monbazillac mercredi 5 août 2026.
Monbazillac
Été actif | Randonnée dégustation
Près de la Halle Monbazillac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Balade au coeur de la campagne, dégustation de vins.
Activité encadrée par une éducatrice diplômée d’état.
Groupe de 20 personnes maximum, ouvert à tous.
La réservation se fait au près de Quai Cyrano, le règlement se fait le jour même sur place. .
Près de la Halle Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : Été actif | Randonnée dégustation
L’événement Été actif | Randonnée dégustation Monbazillac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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