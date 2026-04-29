Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Été actif | Randonnée dégustation Monbazillac

Été actif | Randonnée dégustation Monbazillac

Été actif | Randonnée dégustation Monbazillac mercredi 5 août 2026.

Adresse : Près de la Halle

Ville : 24240 Monbazillac

Département : Dordogne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Monbazillac

Été actif | Randonnée dégustation

Près de la Halle Monbazillac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Balade au coeur de la campagne, dégustation de vins.
Activité encadrée par une éducatrice diplômée d’état.
Groupe de 20 personnes maximum, ouvert à tous.

La réservation se fait au près de Quai Cyrano, le règlement se fait le jour même sur place.   .

Près de la Halle Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été actif | Randonnée dégustation

L’événement Été actif | Randonnée dégustation Monbazillac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Monbazillac (Dordogne)