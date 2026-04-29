Monbazillac

Été actif | Randonnée dégustation

Près de la Halle Monbazillac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Balade au coeur de la campagne, dégustation de vins.

Activité encadrée par une éducatrice diplômée d’état.

Groupe de 20 personnes maximum, ouvert à tous.

La réservation se fait au près de Quai Cyrano, le règlement se fait le jour même sur place. .

Près de la Halle Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Été actif | Randonnée dégustation

L’événement Été actif | Randonnée dégustation Monbazillac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides