ÉTÉ ACTIF | Randonnée gourmande Saint-Léon-d’Issigeac
ÉTÉ ACTIF | Randonnée gourmande Saint-Léon-d’Issigeac mardi 4 août 2026.
Saint-Léon-d’Issigeac
ÉTÉ ACTIF | Randonnée gourmande
Saint-Léon-d’Issigeac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Balade au cœur de la campagne avec dégustation de vins et brunch. Démonstration chez un éthologue avec ses chevaux. Activité encadrée par une éducatrice diplômée d’État.
Groupe de 20 personnes maximum.
Ouvert à tous.
Réservation et inscription obligatoires! .
Saint-Léon-d’Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95
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English : ÉTÉ ACTIF | Randonnée gourmande
L’événement ÉTÉ ACTIF | Randonnée gourmande Saint-Léon-d’Issigeac a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides