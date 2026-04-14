Saint-Léon-d’Issigeac

ÉTÉ ACTIF | Randonnée gourmande

Saint-Léon-d’Issigeac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Balade au cœur de la campagne avec dégustation de vins et brunch. Démonstration chez un éthologue avec ses chevaux. Activité encadrée par une éducatrice diplômée d’État.

Groupe de 20 personnes maximum.

Ouvert à tous.

Réservation et inscription obligatoires! .

Saint-Léon-d’Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95

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English : ÉTÉ ACTIF | Randonnée gourmande

L’événement ÉTÉ ACTIF | Randonnée gourmande Saint-Léon-d’Issigeac a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides