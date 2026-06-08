Été Actif randonnée nocturne À la découverte des rapaces nocturnes et des chauves-souris Gymnase Saint-Pierre-de-Chignac vendredi 21 août 2026.

Saint-Pierre-de-Chignac

Été Actif randonnée nocturne À la découverte des rapaces nocturnes et des chauves-souris

Gymnase Espace Maurice FAURE Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Partez à l’aventure à la tombée de la nuit et tendez l’oreille aux sons mystérieux de la nature. Entre observation et écoute, découvrez le monde fascinant des rapaces nocturnes et des chauves-souris. Une expérience immersive et magique sous les étoiles. Les enfants doivent être accompagnés, prendre des chaussures adaptées et à la lampe. À partir de 6 ans, accompagné d’un adulte. .

Gymnase Espace Maurice FAURE Saint-Pierre-de-Chignac 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif randonnée nocturne À la découverte des rapaces nocturnes et des chauves-souris

L’événement Été Actif randonnée nocturne À la découverte des rapaces nocturnes et des chauves-souris Saint-Pierre-de-Chignac a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux