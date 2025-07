Été actif soirée découverte des chauves-souris avec déambulation nocturne en forêt le café lib’ Bourrou

Été actif soirée découverte des chauves-souris avec déambulation nocturne en forêt le café lib’ Bourrou jeudi 17 juillet 2025.

Été actif soirée découverte des chauves-souris avec déambulation nocturne en forêt

le café lib’ Lieu-dit Le Bourg Bourrou Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Mais qui sont ces petites bêtes qui hantent les nuits ? Promis après cette soirée, les chauves-souris n’auront plus aucun secret pour vous !

Mais qui sont ces petites bêtes qui hantent les nuits ? Promis après cette soirée, les chauves-souris n’auront plus aucun secret pour vous !

Assistez à une conférence de 20h à 21h30 au café Lib’ de Bourrou, et partez ensuite pour une déambulation nocturne afin de tenter d’observer et d’écouter ces acrobates voltiger dans la nuit de 21h30 à 22h30.

Possibilité de pique-niquer sous la halle de Bourrou avant l’animation et possibilité d’accéder aux services du café Lib’ pour une pause rafraîchissante avant/après l’animation.

Prestation assurée par la ligue de protection des oiseaux LPO.

Activité accessible pour tout public, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 30 pers max.

Avoir des chaussures fermées de préférence, se munir d’une lampe.

Réservation en ligne, ou sur place en fonction des places disponibles. .

le café lib’ Lieu-dit Le Bourg Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English :

But who are these little beasts that haunt the nights? We promise that after this evening, bats will no longer hold any secrets for you!

German : Été actif soirée découverte des chauves-souris avec déambulation nocturne en forêt

Aber wer sind diese kleinen Tiere, die durch die Nächte spuken? Nach diesem Abend werden Fledermäuse kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Italiano :

Ma chi sono queste piccole creature che infestano le notti? Vi promettiamo che dopo questa serata i pipistrelli non avranno più segreti per voi!

Espanol : Été actif soirée découverte des chauves-souris avec déambulation nocturne en forêt

Pero, ¿quiénes son estas pequeñas criaturas que rondan por las noches? Le prometemos que después de esta velada, ¡los murciélagos ya no tendrán secretos para usted!

L’événement Été actif soirée découverte des chauves-souris avec déambulation nocturne en forêt Bourrou a été mis à jour le 2025-06-30 par OT de Périgueux