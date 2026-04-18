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Eté actif: Spéléologie à la grotte de Beaussac Mareuil en Périgord

Eté actif: Spéléologie à la grotte de Beaussac Mareuil en Périgord

Eté actif: Spéléologie à la grotte de Beaussac Mareuil en Périgord mardi 11 août 2026.

Adresse : Stade de football

Ville : 24340 Mareuil en Périgord

Département : Dordogne

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mareuil en Périgord

Eté actif: Spéléologie à la grotte de Beaussac

Stade de football Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Eté actif Spéléologie à la grotte de Beaussac . Tarif 12 euros.
Rendez-vous au stade de football de Beaussac à 13h45.
Venez découvrir le milieu souterrain et les cavités de la grotte exceptionnelle de Beaussac en Périgord vert.
Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert à tous les publics.
Eté actif Spéléologie à la grotte de Beaussac . Tarif 12 euros.
Rendez-vous au stade de football de Beaussac à 13h45.
Venez découvrir le milieu souterrain et les cavités de la grotte exceptionnelle de Beaussac en Périgord vert.
Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert à tous les publics. Matériel fourni (prévoir des bottes). A partir de 10 ans, les enfants doivent être accompagnés. 8 personnes maximum par groupe. Réservation et inscription auprès de l’Office de Tourisme.   .

Stade de football Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63  brantome@perigord-dronne-belle.fr

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English : Eté actif: Spéléologie à la grotte de Beaussac

Active summer Caving at Beaussac cave . Price: 12 euros.
Meet at Beaussac soccer stadium at 1:45pm.
Come and discover the underground environment and caves of the exceptional Beaussac cave in the Périgord Vert region.
Supervised by a qualified professional. Open to all.

L’événement Eté actif: Spéléologie à la grotte de Beaussac Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-04-18 par Val de Dronne

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