Été actif spéléologie Excideuil mardi 25 août 2026.
Excideuil Dordogne
Initiation à la spéléologie en cavité naturelle, encadrée par un professionnel diplômé. Matériel et combinaison fournis. A partir de 6 ans accompagné par un adulte.
Prenez donc le frais en famille dans les mystérieuses grottes du Périgord !
A partir de 6 ans, accompagné d’un adulte durant l’activité, ou de 12 ans (non accompagné).
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité, paiement à la réservation (chèque ou espèces). .
Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr
English : Été actif spéléologie
Introduction to caving in natural caves, supervised by a qualified professional with equipment and wetsuits provided.
From 6 years (accompanied by an adult) or 12 years (unaccompanied).
Reservations required at the Tourist Office, price 10? payment on reservation.
