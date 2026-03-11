Été actif spéléologie

Excideuil Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-08-25

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Initiation à la spéléologie en cavité naturelle, encadrée par un professionnel diplômé. Matériel et combinaison fournis. A partir de 6 ans accompagné par un adulte.

Réservation obligatoire, paiement à la réservation.

Prenez donc le frais en famille dans les mystérieuses grottes du Périgord !

Initiation à la spéléologie en cavité naturelle, encadrée par un professionnel diplômé avec matériel et combinaisons fournies.

A partir de 6 ans, accompagné d’un adulte durant l’activité, ou de 12 ans (non accompagné).

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité, paiement à la réservation (chèque ou espèces). .

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

English : Été actif spéléologie

Introduction to caving in natural caves, supervised by a qualified professional with equipment and wetsuits provided.

From 6 years (accompanied by an adult) or 12 years (unaccompanied).

Reservations required at the Tourist Office, price 10? payment on reservation.

