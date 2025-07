Eté actif spéléologie Hautefort

Eté actif spéléologie Hautefort lundi 14 juillet 2025.

Eté actif spéléologie

place marquis j-f de hautefort Hautefort Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 09:30:00

fin : 2025-07-28 12:00:00

Date(s) :

2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18

Explorez un monde mystérieux sous la surface de la Terre ! La spéléologie vous invite à découvrir des grottes fascinantes, ornées de formations rocheuses uniques. Rampez à travers des passages étroits, observez les

cristaux scintillants, et laissez-vous émerveiller par ce monde souterrain. Encadrement par un professionnel diplômé. Min. 10 ans. 8 pers. maxi. .

place marquis j-f de hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 37 56

English : Eté actif spéléologie

Explore a mysterious world beneath the Earth’s surface! Caving invites you to discover fascinating caves, adorned with unique rock formations. Crawl through narrow passages, observe glittering crystals

glittering crystals, and marvel at this subterranean world.

German : Eté actif spéléologie

Erforschen Sie eine geheimnisvolle Welt unter der Erdoberfläche! Die Höhlenforschung lädt Sie dazu ein, faszinierende Höhlen zu entdecken, die mit einzigartigen Felsformationen geschmückt sind. Kriechen Sie durch enge Gänge, beobachten Sie die

glitzernde Kristalle und lassen Sie sich von dieser unterirdischen Welt verzaubern.

Italiano :

Esplorate un mondo misterioso sotto la superficie terrestre! La speleologia vi invita a scoprire grotte affascinanti, ornate da formazioni rocciose uniche. Strisciate attraverso stretti passaggi, osservate i cristalli scintillanti

cristalli scintillanti, e stupirsi di questo mondo sotterraneo.

Espanol : Eté actif spéléologie

¡Explore un mundo misterioso bajo la superficie de la Tierra! La espeleología le invita a descubrir cuevas fascinantes, adornadas con formaciones rocosas únicas. Arrástrese por estrechos pasadizos, observe los relucientes cristales

brillantes cristales, y maravíllese ante este mundo subterráneo.

