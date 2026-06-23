Hautefort

Eté actif spéléologie

place marquis j-f de hautefort Hautefort Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Explorez un monde mystérieux sous la surface de la Terre ! La spéléologie vous invite à découvrir des grottes fascinantes, ornées de formations rocheuses uniques. Rampez à travers des passages étroits, observez les

cristaux scintillants, et laissez-vous émerveiller par ce monde souterrain.

Explorez un monde mystérieux sous la surface de la Terre ! La spéléologie vous invite à découvrir des grottes fascinantes, ornées de formations rocheuses uniques. Rampez à travers des passages étroits, observez les

cristaux scintillants, et laissez-vous émerveiller par ce monde souterrain. Encadrement par un professionnel diplômé. Min. 10 ans. 8 pers. maxi. .

place marquis j-f de hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 37 56

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English : Eté actif spéléologie

Explore a mysterious world beneath the Earth’s surface! Caving invites you to discover fascinating caves, adorned with unique rock formations. Crawl through narrow passages, observe glittering crystals

glittering crystals, and marvel at this subterranean world.

L’événement Eté actif spéléologie Hautefort a été mis à jour le 2026-06-23 par Vézère Périgord Noir