Eté actif spéléologie Hautefort
Eté actif spéléologie Hautefort lundi 13 juillet 2026.
Hautefort
Eté actif spéléologie
place marquis j-f de hautefort Hautefort Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:30:00
fin : 2026-08-03 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Explorez un monde mystérieux sous la surface de la Terre ! La spéléologie vous invite à découvrir des grottes fascinantes, ornées de formations rocheuses uniques. Rampez à travers des passages étroits, observez les
cristaux scintillants, et laissez-vous émerveiller par ce monde souterrain.
Explorez un monde mystérieux sous la surface de la Terre ! La spéléologie vous invite à découvrir des grottes fascinantes, ornées de formations rocheuses uniques. Rampez à travers des passages étroits, observez les
cristaux scintillants, et laissez-vous émerveiller par ce monde souterrain. Encadrement par un professionnel diplômé. Min. 10 ans. 8 pers. maxi. .
place marquis j-f de hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 37 56
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English : Eté actif spéléologie
Explore a mysterious world beneath the Earth’s surface! Caving invites you to discover fascinating caves, adorned with unique rock formations. Crawl through narrow passages, observe glittering crystals
glittering crystals, and marvel at this subterranean world.
L’événement Eté actif spéléologie Hautefort a été mis à jour le 2026-06-23 par Vézère Périgord Noir