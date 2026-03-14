Eté actif stand up paddle

Base de loisir de Rouffiac Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Initiation et découverte au stand up paddle. Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur une planche avec une pagaie.

A partir de 12 ans.

Obligation de savoir nager.

Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 5€

Réservation et inscription obligatoire.

Initiation et découverte au stand up paddle. Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur une planche avec une pagaie.

A partir de 12 ans.

Obligation de savoir nager.

Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 5€

Réservation et inscription obligatoire. .

Base de loisir de Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com

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English : Eté actif stand up paddle

Initiation and discovery of stand up paddle. Browse the water of Rouffiac standing on a board with a paddle.

From 12 years old.

Obligation to know how to swim.

Meeting point at the Nautical Base ¼ hour before the beginning of the session. Price 5€

Reservation and registration required.

L’événement Eté actif stand up paddle Angoisse a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère