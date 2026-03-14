Eté actif stand up paddle Angoisse
Eté actif stand up paddle Angoisse mercredi 5 août 2026.
Eté actif stand up paddle
Base de loisir de Rouffiac Angoisse Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Initiation et découverte au stand up paddle. Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur une planche avec une pagaie.
A partir de 12 ans.
Obligation de savoir nager.
Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 5€
Réservation et inscription obligatoire.
Initiation et découverte au stand up paddle. Parcourez le plan d’eau de Rouffiac debout sur une planche avec une pagaie.
A partir de 12 ans.
Obligation de savoir nager.
Rendez-vous à la Base Nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 5€
Réservation et inscription obligatoire. .
Base de loisir de Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com
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English : Eté actif stand up paddle
Initiation and discovery of stand up paddle. Browse the water of Rouffiac standing on a board with a paddle.
From 12 years old.
Obligation to know how to swim.
Meeting point at the Nautical Base ¼ hour before the beginning of the session. Price 5€
Reservation and registration required.
L’événement Eté actif stand up paddle Angoisse a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère