Ete actif téléski nautique

Rouffiac Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Découverte et initiation au ski nautique, tracté par un câble de 850m.

A partir de 12 ans.

Obligation de savoir nager

Rendez-vous à l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€. Réservation et inscription obligatoire.

Découverte et initiation au ski nautique, tracté par un câble de 850m.

A partir de 12 ans.

Obligation de savoir nager

Rendez-vous à l’accueil du téléski nautique ¼ d’heure avant le début de la séance Tarif 10€. Réservation et inscription obligatoire. .

Rouffiac Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 68 79 rouffiac@semitour.com

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English : Ete actif téléski nautique

Discovery and initiation to water skiing, towed by a cable of 850m.

From 12 years old.

Obligation to know how to swim

Meeting point at the reception of the water ski lift ¼ hour before the beginning of the session Price: 10€. Reservation and registration required.

L’événement Ete actif téléski nautique Angoisse a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère