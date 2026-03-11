Été actif tir à l’arc à cheval Ferme Équi’libre Angoisse

Été actif tir à l’arc à cheval

Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse Dordogne

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

2026-08-06

Une expérience unique pour tester votre habileté. A partir de 10 ans, encadrement par un professionnel diplômé.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité, paiement à la réservation.

Vous avez sans doute déjà fait du tir à l’arc, mais avez-vous essayé à dos de cheval ? Une expérience unique pour tester votre habileté, et grâce aux conseils de Sarah, vous ferez mouche à chaque flèche. A partir de 10 ans, encadrement par un professionnel diplômé.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité, paiement à la réservation (chèque ou espèces). .

Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

English : Été actif tir à l’arc à cheval

A unique experience to test your skills.

From age 10, supervised by a qualified professional.

Reservations required at the Tourist Office, number of places limited.

Price 10? payment on reservation (check or cash).

