Été actif tir à l’arc à cheval Ferme Équi’libre Angoisse
Été actif tir à l’arc à cheval Ferme Équi’libre Angoisse jeudi 20 août 2026.
Été actif tir à l’arc à cheval
Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Une expérience unique pour tester votre habileté. A partir de 10 ans, encadrement par un professionnel diplômé.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité, paiement à la réservation.
Vous avez sans doute déjà fait du tir à l’arc, mais avez-vous essayé à dos de cheval ? Une expérience unique pour tester votre habileté, et grâce aux conseils de Sarah, vous ferez mouche à chaque flèche. A partir de 10 ans, encadrement par un professionnel diplômé.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité, paiement à la réservation (chèque ou espèces). .
Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Été actif tir à l’arc à cheval
A unique experience to test your skills. From age 10, supervised by a qualified professional.
Reservations required at the Tourist Office, number of places limited, payment on reservation.
L’événement Été actif tir à l’arc à cheval Angoisse a été mis à jour le 2026-03-07 par Isle-Auvézère