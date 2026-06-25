La Douze

Été Actif trottinette électrique tout-terrain

Camping Le Domaine du Bois Coquet La Douze Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11 18:30:00

Date(s) :

2026-08-11

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Venez vous initier à la trottinette tout-terrain et vous balader sur les chemins du Périgord Blanc. Un parcours nature d’une dizaine de kilomètres. La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette. Encadrement par des professionnels diplômés. Avoir une tenue adaptée et des chaussures fermées. À partir de 14 ans. .

Camping Le Domaine du Bois Coquet La Douze 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif trottinette électrique tout-terrain

‘L’Été Actif’ is a programme of activities organised by the Dordogne Departmental Council in partnership with the Grand Périgueux, with the ambitious aim of offering sport for everyone, everywhere in the Dordogne.

In 2026, a packed programme of events awaits you in the Grand Périgueux area: whether

L’événement Été Actif trottinette électrique tout-terrain La Douze a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux