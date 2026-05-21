Été actif Trottinette électrique tout terrain Le bourg Larzac

Larzac

Été actif Trottinette électrique tout terrain

Le bourg Eglise Larzac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Encadrée par un guide professionnel, la balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout-terrain. Ensuite il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Une balade insolite et originale !

Rdv devant l’église de Larzac à 17h00.

À partir de 14 ans.

Encadrée par un guide professionnel, la balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout-terrain. Ensuite il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir et profiter des paysages enchanteurs. Une balade insolite et originale !

Rendez-vous devant l’église de Larzac à 17h00.

14 personnes maximum par groupe. À partir de 14 ans.

Chaussures fermées obligatoires.

Réservation obligatoire. .

Le bourg Eglise Larzac 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 36 09 perigordnoir.tourisme@gmail.com

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English : Été actif Trottinette électrique tout terrain

Supervised by a professional guide, the ride begins with a briefing and an introduction to riding the all-terrain electric scooter. After that, all you have to do is enjoy yourself. An unusual and original ride!

Meeting point in front of Larzac church at 5pm.

Minimum age 14.

L’événement Été actif Trottinette électrique tout terrain Larzac a été mis à jour le 2026-05-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne