Saint-Julien-de-Lampon

ÉTÉ ACTIF Vélo-dégustation à la ferme

Saint-Julien-de-Lampon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez découvrir de manière originale le territoire en empruntant la véloroute et les petits chemins entre Rouffillac de Carlux et Calviac en Périgord. Balade en VTC encadrée par un professionnel diplômé. Halte et découverte des produits de la ferme à mi-parcours

Venez découvrir de manière originale le territoire en empruntant la véloroute et les petits chemins entre Rouffillac-de-Carlux, Prats-de-Carlux et Calviac en Périgord. Balade en VTC encadrée par un professionnel diplômé. Halte et découverte des produits de la ferme à mi-parcours. 12 personnes maximum par groupe, les enfants sont acceptés à partir de 12 ans et doivent être accompagnés d’un adulte obligatoirement.

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Saint-Julien-de-Lampon 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ÉTÉ ACTIF Vélo-dégustation à la ferme

Come and discover the region in an original way by following the cycle route and small paths between Rouffillac de Carlux and Calviac en Périgord. Supervised by a qualified professional. Stop and discover farm produce halfway along the route

L’événement ÉTÉ ACTIF Vélo-dégustation à la ferme Saint-Julien-de-Lampon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du pays de Fénelon