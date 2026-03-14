Été actif visite active de ferme Ferme Équi’libre Angoisse

Été actif visite active de ferme

Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Ici les enfants peuvent faire connaissance avec les animaux de la ferme chèvres, moutons, cochon, lapins, poules, chevaux, et s’en occuper activement.

A partir de 3 ans, accompagné. Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation.

A la Ferme Équi’libre, les enfants peuvent faire connaissance avec les animaux de la ferme chèvres, moutons, cochon, lapins, poules, chevaux, et s’en occuper activement.

A partir de 3 ans, accompagné d’un adulte. Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité, paiement à la réservation (chèque ou espèces). .

Ferme Équi’libre 380 Lieu-dit La Chênerie Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

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English : Été actif visite active de ferme

Here, children can get to know and actively care for farm animals such as goats, sheep, pigs, rabbits, chickens and horses.

From age 3, accompanied. Reservations required at the Tourist Office, payment on booking.

L’événement Été actif visite active de ferme Angoisse a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère