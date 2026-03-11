Été actif VTT électrique Savignac-Lédrier

Été actif VTT électrique

La Forge de Savignac Lédrier Savignac-Lédrier Dordogne

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

2026-08-01

Randonnée guidée à VTT à assistance électrique.

A partir de 8 ans ou 1,35m.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation.

Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au VTT à assistance électrique, la côte la plus abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l’air que dans le guidon ! Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans ou 1,35m.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité.

Paiement à la réservation (chèque ou espèces). Pensez à donner la taille des enfants à l’inscription ! .

La Forge de Savignac Lédrier Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

English : Été actif VTT électrique

Thanks to the electric mountain bike, you can whistle your way up the steepest hill, and spend more time with your head in the air than on the handlebars! Supervised by a qualified professional. From 8 years or 1.35m.

Price 12?, booking required at the Tourist Office, payment on booking.

