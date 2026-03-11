Eté actif VTT électrique Savignac-Lédrier
Eté actif VTT électrique Savignac-Lédrier vendredi 14 août 2026.
Eté actif VTT électrique
Forge Savignac-Lédrier Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
2026-08-14
Randonnée guidée à VTT à assistance électrique.
A partir de 8 ans ou 1,35m.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation.
Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au VTT à assistance électrique, la côte la plus abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l’air que dans le guidon ! Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans ou 1,35m.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.
Paiement à la réservation (chèque ou espèces). Pensez à donner la taille des enfants à l’inscription ! .
Forge Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr
English : Eté actif VTT électrique
Guided electrically-assisted mountain bike ride.
From 8 years or 1.35m.
Reservations required at the Tourist Office, payment on booking.
