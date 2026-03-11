Eté actif VTT électrique

Forge Savignac-Lédrier Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

2026-08-14

Randonnée guidée à VTT à assistance électrique.

A partir de 8 ans ou 1,35m.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation.

Oubliez les grosses suées à vélo ! Grâce au VTT à assistance électrique, la côte la plus abrupte se franchit en sifflotant, et on passe plus de temps la tête en l’air que dans le guidon ! Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans ou 1,35m.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.

Paiement à la réservation (chèque ou espèces). Pensez à donner la taille des enfants à l’inscription ! .

Forge Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

English : Eté actif VTT électrique

Guided electrically-assisted mountain bike ride.

From 8 years or 1.35m.

Reservations required at the Tourist Office, payment on booking.

L’événement Eté actif VTT électrique Savignac-Lédrier a été mis à jour le 2026-03-07 par Isle-Auvézère