Eté actif | Zoom sur les pollinisateurs | Lac de Gurson – Villefranche-de-Lonchat, 7 juin 2025 10:00, Villefranche-de-Lonchat.

Dordogne

Eté actif | Zoom sur les pollinisateurs | Lac de Gurson Lac de gurson Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-07-07 12:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Accompagnés et équipés d’outils de découverte, venez-vous émerveiller dans le monde des libellules ! Comment les reconnaître, leurs particularités insoupçonnées, leur rôle dans la nature. A partir de 8 ans

Rendez-vous à l’accueil au Lac de Gurson

Thématique : Les virtuoses des airs.

Sciences participatives pour tous ! Devenez entomologiste et contribuez à l’inventaire des insectes pollinisateurs du Museum National d’histoire naturelle.

Au cours d’une balade ludique en compagnie d’un animateur, découvrez les familles d’insectes pollinisateurs, observez-les et initiez vous, muni d’un smartphone à un vrai protocole scientifique.

Activité pour toute la famille

Tenue de marche recommandée

Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J. .

Lac de gurson

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

English : Eté actif | Zoom sur les pollinisateurs | Lac de Gurson

Accompanied and equipped with discovery tools, come and marvel at the world of dragonflies! How to recognize them, their unsuspected characteristics and their role in nature. Ages 8 and up

German : Eté actif | Zoom sur les pollinisateurs | Lac de Gurson

In Begleitung und mit Hilfe von Entdeckungswerkzeugen können Sie die Welt der Libellen erkunden! Wie erkennt man sie, ihre ungeahnten Eigenheiten und ihre Rolle in der Natur? Ab 8 Jahren

Italiano :

Accompagnati e dotati di strumenti di scoperta, venite a stupirvi del mondo delle libellule! Come riconoscerle, le loro caratteristiche insospettabili e il loro ruolo in natura. Da 8 anni

Espanol : Eté actif | Zoom sur les pollinisateurs | Lac de Gurson

Acompañados y equipados con herramientas de descubrimiento, ¡vengan a maravillarse con el mundo de las libélulas! Cómo reconocerlas, sus características insospechadas y su papel en la naturaleza. A partir de 8 años

L’événement Eté actif | Zoom sur les pollinisateurs | Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2025-05-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides