Été culturel à St Amand : Ça va valser 11 – 13 juillet Abbaye de Saint-Amand de Coly Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-11T17:00:00 – 2025-07-11T23:59:00

Fin : 2025-07-13T17:00:00 – 2025-07-13T23:59:00

L’Été culturel « Ça va valser à Saint-Amand » :

Résidences de création en milieu rural mêlant encadrement professionnel et mobilisation d’amateurs durant le mois de juin, au coeur du village.

Co-construction et écritures partagées avec artistes et bénévoles locaux, la première semaine de juillet, avant le festival.

Créations originales et installations visuelles pérennes, avec programmation des spectacles collaboratifs et médiation culturelle locale présentés au festival, les 11, 12, 13 juillet 2025.

Abbaye de Saint-Amand de Coly 24290 Coly-Saint-Amand Dordogne Nouvelle-Aquitaine

©SAFSI