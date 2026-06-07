ETE CURIEUX Bal des Chauves-souris à Nadaillac Parking de la salle des fêtes Nadaillac mardi 28 juillet 2026.

Nadaillac

ETE CURIEUX Bal des Chauves-souris à Nadaillac

Parking de la salle des fêtes D63 Nadaillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Venez, le temps d’une soirée, à la rencontre des chauves-souris !

Balade animée avec quizz et jeux sonores pour découvrir la vie d’une chauve-souris.

A partir de 6 ans

RESERVATION OBLIGATOIRE

Les chauves-souris effraient ou fascinent ?

S’accrochent-elles aux cheveux ?

Se nourrissent-elles de sang ?

Vampires, héroïnes, simple animal merveilleux?

Venez, le temps d’une soirée, à leur rencontre !

Balade animée avec quizz et jeux sonores pour découvrir la vie d’une chauve-souris et les secrets de ces petits mammifères.

Se munir d’une lampe de poche et d’une paire de chaussures adaptée à une petite balade

Un verre de l’amitié vous sera proposé à la fin de l’animation.

A partir de 6 ans

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Parking de la salle des fêtes D63 Nadaillac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ETE CURIEUX Bal des Chauves-souris à Nadaillac

Join us for an evening encounter with bats!

An animated walk with quizzes and sound games to discover the life of a bat.

Ages 6 and up

RESERVATION ESSENTIAL

L’événement ETE CURIEUX Bal des Chauves-souris à Nadaillac Nadaillac a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon