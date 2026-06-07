ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Prats-de-Carlux Ferme des Oies du Périgord Prats-de-Carlux mardi 21 juillet 2026.

Prats-de-Carlux

ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Prats-de-Carlux

Ferme des Oies du Périgord 2096 Route des Oiers Prats-de-Carlux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-21

De l’œuf au foie une histoire d’oie ! Découvrez la ferme de la famille Thomas à Prats-de-Carlux et rencontrez leurs oies à travers des animations ludiques. Une immersion dans le quotidien d’agriculteurs passionnés, suivie d’une fin gourmande. Animation gratuite. Dès 6 ans. Réservation obligatoire.

De l’œuf au foie une histoire d’oie !

Sur la ferme de la famille Thomas, agriculture et nature résonnent bien ! Les oies vivent dans un bel écrin que vous découvrirez lors de petites animations ludiques.

Venez à la rencontre d’une famille d’agriculteur de notre territoire, de leur travail et du regard qu’il porte sur leur environnement. Fin savoureuse…

Lieu de rendez-vous La ferme des Oies du Périgord Noir à Prats-de-Carlux

Animation gratuite, à partir de 6 ans

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Ferme des Oies du Périgord 2096 Route des Oiers Prats-de-Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Prats-de-Carlux

From egg to liver: a goose story! Discover the Thomas family farm in Prats-de-Carlux and meet their geese through fun activities. Immerse yourself in the daily lives of passionate farmers, followed by a gourmet finale. Free entertainment. Ages 6 and up. Reservations required.

L’événement ETE CURIEUX Les secrets de la ferme à Prats-de-Carlux Prats-de-Carlux a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon