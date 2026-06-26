Été musical à Venarey-Les Laumes Parvis de la Gare Venarey-les-Laumes vendredi 7 août 2026.

Venarey-les-Laumes

Été musical à Venarey-Les Laumes

Parvis de la Gare Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert avec le groupe Naddors (Pop rock) .

Parvis de la Gare Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13

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English : Été musical à Venarey-Les Laumes

L’événement Été musical à Venarey-Les Laumes Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*